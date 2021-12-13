HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

13.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tarihi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bennett, Abu Dabi'de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüştü. Daha önce hiçbir İsrail Başbakanı, BAE'yi ziyaret etmemişti. İki ülke geçen yıl ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Bennett'ten BAE'ye tarihi ziyaret: Gündemde İran mı var?

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tarihi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Bennett, Abu Dabi'de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüştü.

Daha önce hiçbir İsrail Başbakanı, BAE'yi ziyaret etmemişti.

Haziran ayında ise İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE'ye giderek ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçiliğinin ve Dubai'deki konsolosluğunun açılışını yapmıştı.

İki ülke geçen yıl ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.

Bennett ve el Nahyan ise Pazar akşamı Veliaht Prens'in sarayında bir araya geldi.

Diplomatik temaslarda İran'ın faaliyetleri konusundaki endişeler iki tarafça da dile getirilmiş olsa da BAE bir yandan da Tahran ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

ISRAIL BAE

İran 2015 yılında nükleer programını, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında sınırlandırmayı kabul etmişti.

Anlaşmanın diğer tarafları ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) ve Almanya'ydı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmesiyle yürürlükten fiilen kalkan anlaşmaya Trump'ın halefi Joe Biden geri dönmek istiyor. İsrail ise anlaşmanın canlandırılmasına karşı uluslararası ve bölgesel ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

Fakat İsrail Başbakanı'nın ziyareti sırasında bu konunun ele alınıp alınmadığı ya da ne konuşulduğu açıklık kazanmadı.

Resmi açıklamalar ve diğer ipuçları

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamasında Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan "Orta Doğu'da istikrar" dileğini ve Bennet'in ziyaretinin, "iki ulusun ve bölgenin çıkarları doğrultusunda daha olumlu adımlar atılabilmesi için işbirliği ilişkilerini ilerleteceği" umudunu dile getirdi.

Resmi açıklamalarda İran'la ilgili bir şey söylenmedi sadece ikili ticari ilişkilerin ve sivil alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinden söz edildi.

Reuters ajansının haberine göre, Temmuz ayında Abu Dabi'ye İsrail Büyükelçisi olarak atanan Amir Hayek, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği mülakatta İran'ın görüşme gündeminde olup olmadığı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve "Başbakan buraya sadece İran meselesini görüşmeye gelmedi" demekle yetindi.

İsrail'de yayımlanan Hayom gazetesi adını vermek istemeyen yetkililere atfen, Başbakan Bennett'in, el Nahyan'ı, İran'ın bölgedeki milis güçlerine sağladığı insansız hava araçları dahil desteklerle ilgili olarak bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler anlaşmayı protesto etti.

İsrail geçen ay İran'a karşı Körfez'deki Arap ülkeleriyle ortak savunma oluşturma niyetini dile getirmişti.

İsrail Büyükelçisi Hayek, BAE'ye silah satışı konusunda görüşmeler yapıldığını da söyledi ve "İsrail yeni bir dost, uzun vadeli bir ortak ile işbirliği içinde ve değerlendirme yapılırken, hem savunma ihtiyaçları hem de İsrail'e çok, çok, çok yakın bir ülkeyle nasıl çalışılacağı gözönüne alınacaktır" dedi.

İsrail ile BAE'nin dış ticaret hacmi 2020 yılında 125 milyon dolardı. Bu rakam 2021 yılı içinde şu ana kadar 500 milyon dolara yükseldi ve hızla artması bekleniyor.

Filistinliler ise Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerinin teker teker normalleşmesinden duydukları rahatsızlığı sık sık dile getiriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Alarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyonu bulabilirAlarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyonu bulabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.