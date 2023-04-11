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İsrail BaşbakanI Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı! Fanatik Yahudilerin baskınları bayrama kadar durduruldu

11.04.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı aldı. Ulusal Güvelik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Başbakan Netanyahu'nun kararına tepki gösterdi.

İsrail BaşbakanI Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı! Fanatik Yahudilerin baskınları bayrama kadar durduruldu

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Aksa'ya baskınlarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir karar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişinin Ramazan Bayramı’na kadar yasaklandığı duyuruldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı.

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TÜM KUVVETLERİN SEFERBER EDİLMESİ TALİMATI

Başbakan Netanyahu ve bakanların, yarın Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

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Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.

NETANYAHU'NUN KARARINA TEPKİ

Öte yandan, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından, Ulusal Güvelik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu’nun kararına tepki gösterdi.

İsrail basınının aktardığına göre, Ben-Gvir, Aksa’nın Yahudi yerleşimcilere kapatılması kararının bölgeye "huzuru getirmeyecek ciddi bir hata" olduğunu belirterek, “sadece gerilimi daha da tırmandırabileceği” iddiasında bulundu.

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Bakanlığı döneminde ve öncesince Aksa’ya yönelik baskınlara ve Filistinlilere karşı ırkçı ve provokatif eylemleri teşvik etmesiyle tanınan aşırı sağcı İsrailli Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Tapınak Dağı'nda (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdikleri isim) Yahudi varlığının olmaması, otomatik olarak buradaki polis varlığının azalmasına neden olacak ve bu da Yahudileri öldürmeye teşvik eden çağrılar için verimli bir zemin oluşturacaktır. Terörün kaprislerine boyun eğmek yerine ona güçlü bir şekilde karşılık verilmelidir."

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HAMURSUZ BAYRAMI'NDA BASKIN ÇAĞRILARI

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı. Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti. (AA)


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