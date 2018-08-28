İsrail cezaevindeki hijyen yoksunluğu Filistinli tutukluları hasta etti

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Etzion Cezaevi'ndeki kötü hapishane şartlarından dolayı bazı Filistinli tutukluların cilt hastalığına yakalandığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Caklin el-Fararca, yaptığı yazılı açıklamada, görüştüğü bazı Filistinli tutukluların, kaldıkları yerin pis olması ve sağlık için gerekli şartları taşımaması nedeniyle ciltlerinin kızarıp kabardığını belirtti.

Açıklamaya göre, Fararca'ya içinde bulundukları durumu anlatan 19 yaşındaki Muhammed Ayiş Ebu Marya, cezaevindeki hijyen yoksunluğu nedeniyle cildinde kırmızı döküntülerin oluştuğunu ve çok kaşındığını söyledi.

Ebu Marya, "Kaldığımız yerin pisliği trajik boyutlarda. Verdikleri örtüler çok pis, kokuları gerçekten çok kötü. İnsanın kullanabileceği türden değil. Yemekler çok kötü, çöpe atmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan Filistin Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Emani Serahane de İsrail yönetiminin, Etzion Cezaevi'ni, Filistinli tutukluları sorgu merkezlerine götürmeden önce Batı Şeria'nın güneyinde toplama noktası olarak kullandığını aktardı.

Serahane, cezaevinin, temizlik, yiyecek ve ilaç gibi insan yaşamını sürdürülebilir kılan şartlardan yoksun olduğunu kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

