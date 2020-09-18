İsrail’de 3 haftalık koronavirüs karantinası başladı

Yerel saatle 14.00’ten itibaren uygulanmaya başlayan karantina kapsamında vatandaşların evlerinden bin metreden fazla uzaklaşması yasak olacak.

Market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletme kapalı olacak. Ülkede özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumları kapalı olacak.

Karantina uygulamasının denetimi için 6 bin polis ve bin askerin görev yapacağı belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 238 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 176 bin 933’e yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının bin 169’a çıktığı ifade edildi.

