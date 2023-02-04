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İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

04.02.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti. Göstericiler ellerinde "Hükümeti değiştireceğiz, yanlış nesle düştünüz" yazılı pankartlarla sloganlar attı.

İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen göstericiler Kaplan Caddesi ve Habima Meydanı'nda toplandı.

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ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Göstericiler ellerinde, "Öleceğiz ve diktatörlüğü kabul etmeyeceğiz", "Hükümeti değiştireceğiz, yanlış nesle düştünüz" yazılı pankartlarla sloganlar attı. Protestoların ardından kentin ana caddeleri trafiğe kapatılırken, Kudüs, Hayfa ve Be'er Sheva da dahil olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenleniyor. (İHA)

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İsrail Binyamin Netanyahu Protesto

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