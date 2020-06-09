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İsrail'de vakalar arttı, normalleşmede frene basıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 09:27 | Son Güncelleme

Normalleşmeye geçen İsrail'de yeni vaka sayısı 10 günde 5'ten 190'a çıktı. Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı kısıtlamaları daha gevşetme kararımızı durdurduk" dedi.

İsrail'de vakalar arttı, normalleşmede frene basıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günlük sayısında keskin artış olduğunu, bu nedenle kısıtlamaları gevşetmeyi durdurduklarını açıkladı.

İsraillilerden sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske takmaları ve hijyene özen göstermelerini isteyen Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı kısıtlamaları daha gevşetme kararımızı durdurduk" dedi.

Netanyahu'nun hakkında bilgi vermediği gevşetilmesi durdurulan önlemler, basında, 'tren seferlerine başlanılması, sinema ve tiyatroların açılması' olarak yer aldı.

AÇILMA GEÇEN AY BAŞLADI

İsrail'de geçen ay okullarda eğitime yeniden başlarken, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme hizmete açılmıştı.

Ancak 24 Mayıs'ta 5'e kadar düşen günlük yeni vaka sayısının kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından önceki gün 190'a yükselmesi endişe yarattı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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