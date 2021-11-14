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İsrail’den 5-11 yaş grubuna Covid-19 aşı onayı

14.11.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verildiğini duyurdu.

İsrail’den 5-11 yaş grubuna Covid-19 aşı onayı

ABD’nin ardından İsrail’de Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’te 1 doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Komitedeki uzmanların çoğunluğu, bu yaş grubunu aşılamanın yararının herhangi bir riskten daha ağır bastığı görüşündeydi” ifadeleri kullanılarak, söz konusu grubun aşılama kampanyanın başlangıç tarihinin birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

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1,2 MİLYON ÇOCUĞUN AŞILANMASI BEKLENİYOR

Pfizer/BioNTech, 5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan bir klinik denemede aşının korona virüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini açıklamıştı. İsrail’de yeni başlatılacak olan aşılama kampanyası ile 5-11 yaş grubundaki yaklaşık 1,2 milyon çocuğun Covid-19’a karşı aşılanması hedefleniyor.

Sağlık yetkilileri, söz konusu yaş grubu aşılanmadıkça ülkenin "sürü bağışıklığına" ulaşabileceğinden şüphe duyduklarını dile getirmişti.

Geçen hafta İsrail’de yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin yüzde 27’sinin 12 yaşın altındaki çocuklarına aşı olmasına izin vereceği, yüzde 33’ünün aşıya karşı çıktığı ve yüzde 40’ının kararsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 337 bin 153 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam 8 bin 143 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Aşı
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