Son Dakika: 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

14 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 20 bin 550 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,94 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 367 bin 35 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Türkiye'de dün (13 Kasım) koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 583 olarak açıklanmıştı.
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun." dedi.
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun. pic.twitter.com/gAWNt9GtCs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2021
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