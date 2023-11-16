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İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Sabra Mahallesi'ne saldırı! 50 Filistinli öldü

16.11.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Malezya Okulunu hedef alması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki Sabra Mahallesi'ne saldırı! 50 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sabra Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenledi. Savaş uçakları saldırılarda mahalledeki camiyi de hedef aldı. İsrail'in saldırılarında yaklaşık 50 Filistinli yaşamını yitirirken, onlarcası yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Malezya Okulunu hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistin iletişim kulelerini hedef alması bir çocuğun ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir benzin istasyonunu hedef alması sonucu 9 Filistinli öldü, onlarcası da yaralandı.

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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

AA

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