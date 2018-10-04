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İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği S-300 füze savunma sistemleri hakkında, “Bizim hayalet uçaklarımızı tespit bile edemez” dedi.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi katıldığı bir radyo programında Rusya’nın geçtiğimiz hafta Suriye’ye gönderdiği orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan S-300 hava savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi askeri alt yapılarının çok güçlü olduğunu vurgulan Hanegbi, “Bildiğiniz üzere biz dünyanın en iyi hayalet uçaklarına sahibiz. Bu grup (S-300 Savunma Füzeleri) bizim uçaklarımızı tespit bile edemez” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı bir açıklamada Suriye’de görev yapan Rus askerlerinin güvenliğini artırmak amacı ile S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı kapsamında Suriye hükümetine 49 adet ekipmanın teslim edildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suriye Tzachi Hanegbi S-300

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