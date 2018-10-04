İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi katıldığı bir radyo programında Rusya’nın geçtiğimiz hafta Suriye’ye gönderdiği orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan S-300 hava savunma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kendi askeri alt yapılarının çok güçlü olduğunu vurgulan Hanegbi, “Bildiğiniz üzere biz dünyanın en iyi hayalet uçaklarına sahibiz. Bu grup (S-300 Savunma Füzeleri) bizim uçaklarımızı tespit bile edemez” dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı bir açıklamada Suriye’de görev yapan Rus askerlerinin güvenliğini artırmak amacı ile S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı kapsamında Suriye hükümetine 49 adet ekipmanın teslim edildiğini duyurmuştu.
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