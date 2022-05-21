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İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Rejimden açıklama geldi

21.05.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de rejim kaynaklarının iddiasına göre, başkent Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda bazı askeri noktaların hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Rejimden açıklama geldi

Suriye'nin başkenti Şam’da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’ya göre, Şam’ın güney kırsalında Esed rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

"ÇOĞUNU DÜŞÜRDÜK"

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 13 Mayıs'ta Hama’nın Mısyaf bölgesine düzenlediği hava saldırasında 5 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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