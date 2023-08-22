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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni hava saldırısı!

22.08.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Suriye'ye karşı hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Şam çevresinde bazı noktaların füze ile vurduğu bildirildi.

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni hava saldırısı!

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in başkent Şam çevresinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilerek, hava saldırısına karşı koymak için Suriye hava savunma sistemlerinin etkinleştirildiği ifade edildi.

İÇ SAVAŞTAN BU YANA SALDIRI DÜZENLENİYOR

Haberlerde hedef alınan noktalar ve saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (İHA-AA)


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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail

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