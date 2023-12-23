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İsrail devlet televizyonundan flaş iddia: Gazze'ye kara saldırıları sona eriyor! Üçüncü aşamaya geçilecek

23.12.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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İsrail'in devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği kara operasyonları önümüzdeki haftalarda sona erecek. Operasyonlarda üçüncü aşamaya geçileceğinin işareti verilen haberde ayrıca sınırda tampon bölge oluşturulması planlandığı yazıldı.

İsrail devlet televizyonundan flaş iddia: Gazze'ye kara saldırıları sona eriyor! Üçüncü aşamaya geçilecek

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı operasyonlar, ikinci aşama olan kara operasyonlarıyla devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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KARA OPERASYONLARI SONA EREBİLİR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi.

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İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi.

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GÜNEYDE BÜYÜK SORUN YAŞANIYOR

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor.

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Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise İsrail ordusu içindeki "seçkin" piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı ifade edilmişti.

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Walla internet sitesinde ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" kaydedilmişti.

(AA)

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İsrail Gazze
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