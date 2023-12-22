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İsrail'e domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı

22.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Saadet Partisi'nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında Şahin'in İsrail'e domates satmaya etmeye devam etmesi nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

İsrail'e domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, alınma nedenini açıklamadı.

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SP LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Alınma nedeni ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

"HEMEN ARKADAŞLAR GÖREVDEN ALDI"

Karamollaoğlu açıklamasında, "Erdemli'deki bir arkadaş domates ihraç ediyormuş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldı. Yani iyi niyetle değildir. Savaş olduğu takdirde sizin insanlarınızı öldürmeye kalksalar bu giden malzemelerle 'Siz efendim bu apayrı bir iş, ticaretle savaşı niye karıştırıyorsunuz' diyebilir misiniz. Bizim insanımız, bizim canımız kıymetliyse orada öldürülen bizim insanların canı da bizim için o kadar kıymetli. Biz buna rıza gösteremeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin İsrail saadet partisi
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