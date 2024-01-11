İsrail'e karşı açılan soykırım davası hakkında Ömer Çelik'ten açıklama: İnsanlık bu davayı izliyor

Çelik sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor...

İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor…

İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 11, 2024

DURUŞMA LAHEY'DE BAŞLADI

Güney Afrika başvurusunda İsrail’in eylemleriyle “Filistinli ulusal ırk ve etnik grubun önemli bir kısmının yok edilmesini amaçladığını” belirten Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’de Filistinlileri öldürdüğü, Filistinlilere bedenen ve mental olarak zarar verdiği, fiziksel olarak yok etmek için korkunç yaşam şartlarına maruz bıraktığı ifadelerine yer vermişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’deki tüm saldırılarını durdurmasını istiyor. Yüksek Mahkeme ise öncelikli olarak bu talebi ele alacak. Güney Afrika, davaya ilişkin savlarını bugün sözlü olarak yapacak. Suçlamaları “temelsiz” olduğunu savunarak reddeden İsrail ise sözlü savunmasını yarın gerçekleştirecek.

Öte yandan, Lahey’deki duruşma sırasında Filistin yanlısı protestocular mahkeme salonunun dışında bir araya geldi.





