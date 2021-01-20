İsrail Gazze’de Hamas’a ait 6 gözlem noktasını vurdu: 1 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 6 gözlem noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivilin yaralandığı açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 6 gözlem noktasına topçu saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail’in attığı füzelerden birinin El Maghazi kampındaki bir eve düştüğünü ve bir sivilin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sivilin durumunun iyi olduğu aktarıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, topçu ateşiyle Gazze’de Hamas’a ait bazı mevzilerinin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının, Gazze’den İsrail’e dün akşam bir füzenin fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

