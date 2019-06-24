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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayını protesto eden göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" isimli ekonomi çalıştayını protesto eden göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde toplanan çok sayıda Filistinli gösterici ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına tepki göstermek için protesto düzenledi.

Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan Filistinliler, sık sık Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Bahreyn'deki çalıştayı protesto etmek amacıyla bugün çok sayıda gösteri düzenlenmişti

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil protesto

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