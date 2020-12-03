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  4. İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 55 yaralı

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 55 yaralı

03.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nin Selfit kentinde İsrail’in yerleşim politikasına karşı düzenlenen gösteride Filistinlilere müdahalesi sonucu 55 Filistinli yaralandı.İşgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde Filistinliler, İsrail’in yerleşim politikasına karşı gösteri düzenlendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nin Selfit kentinde İsrail’in yerleşim politikasına karşı düzenlenen gösteride Filistinlilere müdahalesi sonucu 55 Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde Filistinliler, İsrail’in yerleşim politikasına karşı gösteri düzenlendi. Filistinli ulusal grupların çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 32 kişinin plastik mermilerle ve 23 kişinin göz yaşartıcı gazdan yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında Filistin Fetih Hareketi’nin lideri Mahmud Abbas’ın yardımcısı Muhammed el-Alul ve Selfit kentindeki Fetih Hareketi’nin sekreteri Abd al-Sattar Awad’ın olduğu ifade edildi.

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