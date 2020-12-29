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İsrail güçleri, Filistinlilerin evleri yıkmaya çalışırken arbede yaşandı

29.12.2020 16:17 | Son Güncelleme:
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İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil bölgesinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya çalışırken arbede yaşandı.İşgal altındaki El Halil’in güneyinde bulunan Yatta kentinde İsrail güçleri Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki El Halil bölgesinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya çalışırken arbede yaşandı.
İşgal altındaki El Halil’in güneyinde bulunan Yatta kentinde İsrail güçleri Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerlerle Filistinlilerin evlere yıkmaya çalıştı. Evlerinden ayrılmak istemeyen Filistinli aileler, buldozerlere İsrail güçlerini engellemeye çalıştı. Olayın ardından İsrail güçlerinin müdahalesinde arbede yaşandı. Yıkım çalışmalarının durdurulmasını isteyen Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından yaraladığını öğrenildi.
Yatta Koruma ve Dayanıklılık Komiteleri yetkilisi Fouad Al Amor, "Aileler arasında yaklaşık 1 yıl önce evi ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alan bir aile var. Aile 3 yıldır burada yaşıyor ve gideceği yer yok” dedi.
İsrail güçleri Filistinlerin evlerini tahliye etmesi için 48 saat sonra önce uyarının yapıldığını aktardı.

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