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İsrail hamlesi sonrası Yeniden Refah'tan 'Kürecik' çıkışı! "İtiraf niteliğinde genelge yayımladınız"

09.04.2024 14:54
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Türkiye'nin İsrail ile ihracatta kısıtlamaya gitmesi geniş yankı uyandırdı. İsrail'e her fırsatta karşı çıkan Yeniden Refah Partisi de kararla ilgili çarpıca bir çıkışa imza attı.

İsrail hamlesi sonrası Yeniden Refah'tan 'Kürecik' çıkışı! "İtiraf niteliğinde genelge yayımladınız"

Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürünlerin listesini yayımladı. Buna göre 54 ürün grubunda İsrail ile ticarette kısıtlamaya gidildi. Yeniden Refah Partisi söz konusu gelişmeyi "itiraf" olarak yorumladı.

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'KÜRECİK' ÇIKIŞI

Partiden gelen açıklamada YRP lideri Fatih Erbakan'ın daha önce de İsrail ile ticaret konusunda açıklamalar yaptığı anımsatıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan bu durumu defalarca dile getirdi. İnkar ettiniz. Şimdi ise itiraf niteliğinde bir genelge yayınladınız. Atmış olduğunuz bu adımı bir adım daha ileri taşıyın. Kürecik’i kapatın!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Yeniden Refah Partisi İhracat
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