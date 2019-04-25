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"İsrail ile normalleşme Filistin davası için ölümcül bir hatadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:43 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı'nın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas: "İsrail ile normalleşme, Filistin davası, İslam alemi ile Arap dünyasının duruşu açısından ölümcül bir hatadır"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesinin Filistin davası için "ölümcül bir hata" olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas, İsrail'in Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şas, Arap devletlerinden, İsrail 1967 sınırlarında işgal ettiği yerlerden tamamen çekilmeden herhangi bir normalleşmeye gitmemelerini ve Arap barış girişimine bağlı kalmalarını istediklerini belirterek, "İsrail ile normalleşme, Filistin davası, İslam alemi ile Arap dünyasının duruşu açısından ölümcül bir hatadır." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Arap ve İslam aleminin işgale karşı ortak duruşunu bozmaya çalışıyor." diyen Şas, barış için İsrail ile normalleşme söylemlerinin doğru olmadığını, İsrail projesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barışla ve Filistinlilerin haklarıyla ilgilenmediğini vurguladı.

İsrail'in, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Dubai'de düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağı duyurulmuştu.

İsrail Dışışleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren İsrailli firmaların, EXPO 2020 Dubai'ye katılacağı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
EXPO 2020 israil

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