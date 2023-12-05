İsrail'in akılalmaz Gazze planı! Deniz suyu pompalayacaklar

7 Ekim'den beri süren İsrail ile Hamas arasındaki savaşta Gazze'nin altındaki tüneller, Hamas'ın İsrail'e karşı can damarlarını oluşturuyor. Wall Street Journal'da çıkan bir habere göre İsrail, Hamas'ın yeraltı tünellerini yok etmek amacıyla Akdeniz'den deniz suyu pompalamaya başlayacak.

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Gazze'nin altında adeta bir şehir kadar büyük olan tünel ağları, insani yardımların ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar için temel malzemelerin temininde kullanılıyor.

POMPALAR HAZIR

ABD'li yetkililerden alınan bilgilere göre Gazze'deki Şati mülteci kampı etrafına beş adet su pompası yerleştirildiği ve bunlarla tünellerin suyla doldurulacağı öğrenildi.

Öte yandan Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin tünellerde tutulmasının İsrail'i frenlediği aktarıldı.

Diğer bir endişe kaynağı ise pompalarla verilecek deniz suyunun zemine zarar vererek binaların çökme riskinin bulunması. Bu sebeplerden ötürü planın nasıl sonuçlar doğuracağı henüz belirlenemedi.

GAZZE'NİN ALTINDA BİR GAZZE DAHA VAR

Gazze'de kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, 800'den fazla yeraltı tüneli bulunduğunu, bunların bir kısmını yok ettiklerini açıklamıştı. İsrail, Hamas'ın tünellerinin çoğunlukla hastane, okul, cami gibi sivil alanlar çevresinde olduğunu savunuyor.

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