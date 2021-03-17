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  4. İsrail'in göbeğinde çıplak Netanyahu heykeli! Hemen kaldırıldı

İsrail'in göbeğinde çıplak Netanyahu heykeli! Hemen kaldırıldı

17.03.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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İsrail'in göbeğinde çıplak Netanyahu heykeli! Hemen kaldırıldı

Bu sabah İsrail'in Tel Aviv'deki Habime Meydanı'ndan geçenler çömelmiş saklanan çıplak Binyamin Netanyahu heykeli ile karşılaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de heykel protestosuyla karşılaştı.

Habime Meydanı'na yerleştirilen Netanyahu heykeli, görenlerin dönüp tekrar tekrar bakmasına yol açtı.

Bir duvarın arkasına çömelmiş çıplak Netanyahu'yu gösteren heykel, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

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İlk etapta heykelin etrafı parmaklıklarla çevrilirken, daha sonra meydandan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, heykeli yapan sanatçının kim olduğu ve meydana nasıl getirildiği gibi sorular yanıt bulmayı bekliyor.

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İsrail

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