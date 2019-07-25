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İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli kadını sınır dışı edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

63 yaşındaki Filipinli Yehudit Tal: - "Beni dövdü, boğmaya çalıştı ve hayatımdan endişe etmeme neden oldu. Şimdi 18 yıldır yaşadığım İsrail'den beni onun isteği doğrultusunda sınır dışı ediyorlar. Dosyama bile bakmak istemiyorlar"

KUDÜS (AA) - İsrail makamları, İsrailli kocası tarafından darbedilen Filipinli kadına, "zamanında şikayetçi olmadığı" gerekçesiyle ülkeden ayrılması için 1 ay süre tanıdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 18 yıldır İsrail'de yaşayan Filipinli Yehudit Tal (63), 2007'de tanışıp 2014'te evlendiği kimliği açıklanmayan İsrailli vatandaşı kocasının başvurusu üzerine sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Filipinli kadın, Mayıs 2018'de kocası tarafından "isteklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle evden atıldı.

Tal'ın şikayeti üzerine bölgeye gelen polisin uyarısının ardından İsrailli koca, Filipinli kadını eve aldı ancak banyoya kilitleyerek darbetti.

Komşularının şikayeti üzerine tekrar eve gelen polis, Tal'a kadın sığınma evine yerleşmesini önerdi ancak Filipinli kadın, işine devam edemeyeceği endişesiyle bu talebi geri çevirdi.

Bu olaydan birkaç ay sonra İsrailli koca, göçmenlik bürosuna başvurarak eşiyle boşanmaya karar verdiğini, bu nedenle Tal için başlattığı vatandaşlık işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Göçmenlik bürosu yetkilileri, yasalar gereği Tal'ı dinlemek yerine Filipinli kadının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Bunun üzerine Tal, Kasım 2018'de göçmenlik bürosuna giderek kocasının boşanma kararına rağmen vatandaşlık işlemlerine devam edilmesi talebinde bulundu.

Ancak Filipinli kadının başvurusu, şiddete uğradığına ilişkin bilgiyi kocası boşanma kararı aldıktan sonra yetkililerle paylaştığı gerekçesiyle reddedildi.

- Ülkeden ayrılması için 30 gün süre verildi

Sürecin tamamlanmasının ardından İsrail makamları, Tal'a bu ay başında ülkeyi terk etmesi için 30 gün süre verdi.

Avukatı aracılığıyla sınır dışı işlemlerinin durdurulması için mahkemeye başvuran Tal, "Beni dövdü, boğmaya çalıştı ve hayatımdan endişe etmeme neden oldu. Şimdi 18 yıldır yaşadığım İsrail'den beni onun isteği doğrultusunda sınır dışı ediyorlar. Dosyama bile bakmak istemiyorlar." dedi.

Filipinli kadının avukatı Tal Ofir, müvekkilinin 18 yıldır İsrail'de yaşadığını hatırlatarak, "Yehudit Tal, Filipinler'deki hayatını terk ederek buraya gelmiş. 18 yıl aradan sonra onun yaşında bir kadını sınır dışı etmek onu yalnızlığa ve yoksulluğa mahkum etmek olur." diye konuştu.

Mahkeme, 63 yaşındaki Tal'ın başvurusunu kabul etmezse Filipinli kadın sınır dışı edilecek.

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israil Sınır Dışı

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