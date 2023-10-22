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İsrail ordusu açıkladı: Bir tankımız Mısır karakolunu yanlışlıkla vurdu

22.10.2023 18:53 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ediyor. Gazze bölgesine yığınak yapan İsrail ordusu, bir tanklarının yanlışlıkla Kerem Şalom'daki bir Mısır askeri karakolunu vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu açıkladı: Bir tankımız Mısır karakolunu yanlışlıkla vurdu

Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, kara harekatı için de bölgeye yığınak yapmaya devam ediyor. Binlerce tankla Gazze sınırında bulunan İsrail ordusu, Mısır'a ait bir askeri karakolu yanlışlıkla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

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MISIR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Mısır Gazze

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