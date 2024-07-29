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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu! Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

29.07.2024 01:01
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Orta Doğu'da Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim tavan yaptı. İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi. Diğer yandan, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu! Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu. Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle söz konusu uçuş iptal ve ertelemelerinin sabaha dek süreceği belirtiliyor. Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.
AA-20240728-35257480-35257474-LUBNANA_AIT_HAVA_YOLLARI_BEYRUTA_YAPILACAK_BAZI_UCAK_SEFERLERINI_SABAHA_KADAR_ERTELEDI

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik düzenlenen dünkü ölümcül saldırının ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti.

Hizbullah, saldırıyla bağlantısının olmadığını bildirse de İsrail saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu iddia edip örgütün çok ağır bir bedel ödeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar askıya almasının Mecdel Şems’le birlikte artan gerilimle bağlantılı olduğu düşünülüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan
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