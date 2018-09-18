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İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, içerisinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında kimliği henüz açıklanmayan bir Filistinli İsrail polisi tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

Vurulan Filistinli olay yerinde şehit olurken, İsrail polisi Eski Şehir'in tüm kapılarını bir süreliğine giriş ve çıkışlara kapattı.

İsrail basını, şehit edilen Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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