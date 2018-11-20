İsrail polisi İçişleri Bakanı hakkında dava açılmasını istedi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, İçişleri Bakanı Aryeh Deri hakkında yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi bir dizi mali suçtan dava açılması önerisinde bulundu.

Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Şas Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Deri hakkında bir dizi mali suça karıştığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı.

Vergi Dairesiyle ortaklaşa yürütülen soruşturmada Bakan Deri'ye yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi bir dizi suçlama yöneltildi.

Karıştığı ileri sürülen mali suçlar sebebiyle hakkında dava açılması istenen Deri'nin bu suçların büyük bir bölümünün İçişleri Bakanı olduğu 2015'ten önce işlediği ifade edilirken, bazılarına ise bakan olduktan sonra bulaştığı öne sürüldü.

Bakan Deri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır devam eden soruşturmanın tamamlanması nedeniyle memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, "Savcılığın dosyayı inceledikten sonra yöneltilen suçlamaları düşüreceğine ve Bakan Aryeh Deri'nin yasaları ihlal etmediğinin ortaya çıkacağına inanıyoruz." cümlesine yer verildi.

Deri hakkında dava açılıp açılmayacağına ise polisin önümüzdeki günlerde soruşturmaya ilişkin dosyasının ulaşmasının ardından savcılık karar verecek.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri, 2000'de yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı iddiasıyla açılan davada suçlu bulunarak 22 ay hapse mahkum edilmişti.

