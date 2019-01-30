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İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:53 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Gazze’den İsrail’in güneyine düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.
Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine roket atıldığı kaydedilmişti.

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