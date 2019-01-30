İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Gazze’den İsrail’in güneyine düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.
Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine roket atıldığı kaydedilmişti.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum