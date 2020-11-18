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İsrail Suriye'nin güneyini vurdu, üç asker hayatını kaybetti

18.11.2020 08:38 | Son Güncelleme:
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İsrail Suriye'nin güneyini vurdu, üç asker hayatını kaybetti

İsrail, Suriye'nin güneyindeki "İran ve Suriye ordusuna ait hedefleri vurduğunu" açıkladı. Suriye devlet haber ajansı üç Suriye askerinin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki "İran ve Suriye ordusuna ait hedefleri vurduğunu" açıkladı. Suriye devlet haber ajansı üç Suriye askerinin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İran'ın yurt dışında görev yapan Kudüs Gücü'nün yönlendirmesiyle Suriye ordusuna bağlı askerler, "Golan Tepeleri'ne patlayıcı yerleştirdi." Bunun üzerine bu iki güce ait hedeflere yönelik hava operasyonu yapıldı. Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin askeri mühimmatının saklandığı depoları ve karadan havaya güdümlü füzelerini vurduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi ve Beyaz hareketinin lideri Benny Gantz, Golan tepelerine patlayıcı yerleştirilmesine "taviz vermeyeceklerini" söyledi.

İsrail, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'deki savaşta işgal altına almıştı ve bu sebeple bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kalmıştı.

İşgal gücü olan İsrail ordusunun denetimine geçen bölge, 1981'de de ilhak edildi.

İsrail çok kısa bir süre içinde Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2019'da ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden bir deklarasyonu imzaladı.

İsrail ve ABD'ye göre Suriye topraklarından İsrail'e yönelik yürütülen operasyonların arkasında Hizbullah ve İran var.

Batılı istihbarat kaynakları, İsrail'in son dönemde Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılarının artmasının sebebi, İsrail'le yakın işbirliği yapan Trump yönetiminin İran'ın askeri anlamda yayılmasını engellemeye yönelik politikasının bir sonucu.

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