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İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti

13.11.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail vatandaşı iki kişi "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti

İsrail vatandaşı iki kişi "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklılıklar yer aldı.

Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandığını bildiriyor.

Ancak İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı'nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazılıyor.

Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, "Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı" dedi.

İsrail medyasına konuşan avukat Nir Yaslovitzh, "Eğer bir Rus vatandaşı bu sarayın fotoğrafını çekseydi, Türkiye'nin onu tutuklayacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Çiftin 40'lı yaşlarında olduğu da yazılıyor.

'Fotoğrafı WhatsApp grubuna attı'

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı İsrailli çift ile birlikte Türk vatandaşı bir şüphelinin de "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandığını bildiriyor.

Tutuklanan Natali Vaknin'in kardeşi, Ynet haber sitesine verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail'de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.

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