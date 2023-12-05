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İsrail yönetiminde 'dinleme cihazı' krizi! Netanyahu'nun korumalarının Genelkurmay Başkanı'nın eşyalarını aramak istemesi gündem oldu

05.12.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasındaki 'dinleme cihazı' krizi gündeme oturdu. İsrail basınında 'sıra dışı bir olay' olarak nitelendirilen habere göre, Başbakanlık Ofisine bağlı güvenlik ekipleri, “dinleme cihazı” bulundurma ihtimaline karşı İsrail Genelkurmay Başkanının üstünü ve eşyalarını aramak istedi. Oldukça öfkelenen Halevi’nin ise olaya tepki gösterdiği belirtildi.

İsrail yönetiminde 'dinleme cihazı' krizi! Netanyahu'nun korumalarının Genelkurmay Başkanı'nın eşyalarını aramak istemesi gündem oldu

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetine bağlı Savaş Kabinesi’nde “sıra dışı bir olay” yaşandığına ilişkin bir haber yayımladı. Habere göre, tartışmalı olay, 7 Ekim’den sonra Gazze yönelik İsrail saldırılarını görüşmek üzere hükümet bünyesinde kurulan ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile üst düzey İsrailli bakan ve güvenlik yetkililerinden oluşan Savaş Kabinesi’nde yaşandı.

KORUMALAR ÜSTÜNÜ ARAMAK İSTEDİ

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı karargahındaki İsrail Başbakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, salona herhangi bir elektronik cihazın veya kayıt cihazının girmediğinden emin olmak için Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üstünü aramak istedi.

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Haberde, Halevi’nin yaşanan olaya öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen Başbakanlık kaynakları, “güvenlik görevlilerine herhangi bir talimat verilmediğini” savunurken, “güvenlik görevlilerinin oturuma katılan kimsenin yanında kayıt cihazı olmadığından emin olmak istediklerini” aktardı.

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Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan yorumlarda, yaşanan durumun, Başbakan Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması olduğu vurgulandı.

Netanyahu'nun, yargı, ordu ve istihbarat gibi devletin farklı kademelerindeki üst düzey yetkililerle anlaşmazlık yaşadığı zaman zaman İsrail basınına yansıyor. (AA)

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İsrail Binyamin Netanyahu
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