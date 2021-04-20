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İsrail'de yapılan Pfizer/BioNTech aşısının viral yükü azalttığını gösterdi

20.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

İsrail'de yapılan Pfizer/BioNTech aşısının viral yükü azalttığını gösterdi

Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün viral yükünü azalttığını ortaya koydu.

Bu da aşının koronavirüsün yayılmasının yavaşlamasında etkili olabileceği anlamına geliyor.

Nüfusu 5,3 milyon olan İsrail'de Nisan ortasına kadar nüfusun yüzde 57'sinden fazlasına ikinci doz aşı yapılmış durumda. Halihazırda 16 yaş üstündekilere aşı randevusu veriliyor.

İsrail'de büyük bir koronavirüs test laboratuvarı şirketi olan MyHeritage, ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üzerindeki kişilerde viral yükün önemli bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

Guardian'ın haberine göre araştırmada aşı sayesinde koronavirüs pozitif olan kişilerde viral yük 1,6'den 20'e kadar değişen oranda daha düşük çıktı.

Araştırma 1 Aralık ve 30 Ocak arasında 60 yaşın üzerinde olanlar ile 40-60 yaş arasında koronavirüs testi pozitif olan kişiler üzerinde yürütüldü.

Araştırmacılar, bulgularının daha başlangıç aşamasında olduğu ve araştırmanın henüz bilimsel bir dergide yayımlanmadığı uyarısında bulundu.

Aşıların viral yükü azaltmakta etkili olması mutasyonların engellenmesi, koronavirüsün bulaşıcılığının azalması ve sürü bağışıklığına ulaşılmasında önemli.

Bloomberg verilerine göre İsrail'de nüfusun yüzde 24'ünün aşılanması tamamlandı, yüzde 39'u ise ilk doz aşılarını aldı.

'Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu üçte iki oranında koruma sağlıyor'

Diğer yandan Bloomberg'in haberine göre de İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu üçte iki oranında koruma sağlıyor.

İngiltere hükümetinin yürüttüğü aşılama programının ilk bulgularına göre ilk doz gençlerde yüzde 65; 80 yaş üzeri kişilerde ise yüzde 64 oranında hastalığa karşı koruma sağlıyor.

İlk Sun gazetesinde yayımlanan bulgulara göre aşının iki dozu ise yaşa göre yüzde 79 ve yüzde 84 arasında bir koruma sağlayabiliyor.

İngiltere'de şimdiye kadar nüfusun yüzde 12'si aşılandı.

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