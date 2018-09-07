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İsrail’den Ahed et-Temimi ve ailesine yurt dışına çıkış yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 02:58 | Son Güncelleme

İsrail’den Ahed et-Temimi ve ailesine yurt dışına çıkış yasağı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamlarının Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, annesi Neriman ve babası Basim’e yurt dışına çıkış yasağı getirdiği bildirildi.

Ahed’in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin, Ürdün üzerinden Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi, Filistin halkının direnişini ve İsrail’de tutuklanma deneyimini anlatmak üzere bir dizi etkinliğe katılmayı planladığını belirtti.

Baba Temimi, Filistin makamları tarafından İsrail’in Temimi ailesine yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, “Biz cuma sabahı seyahate çıkmayı planlıyorduk. Ancak Filistin Hükümeti Sivil İşler Daire Başkanlığı bize İsrail’in çıkış yasağı getirdiğini bildirdi.” dedi.

Temimi, ancak Filistin yönetiminin İsrail tarafının dayandığı yasağın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermediğini söyledi.
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- "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, 8 aylık tutukluluk süresinin ardından 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Ahed'i 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görüntüleri yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Ahed et-Temimi Filistin Filistinli cesur kız israil

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