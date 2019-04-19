HABER

İsrail'den Gazze'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını hedef aldı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki gözlem noktasını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den sınırın diğer tarafındaki İsrail askerlerine ateş açıldığı, buna karşılık İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait iki noktanın tank atışı ve hava aracı ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada saldırının ne tür bir hava aracıyla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmezken, Gazze'den açıldığı söylenen ateşte İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Kassam'a ait iki gözlem noktasını vurduğunu aktarırken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında yaralanan olmadığını açıkladı.

Öte yandan Gazze'deki Filistinli gruplar, sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı haberlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Diyarbakır'da fuarda 1,5 ton altın sergilendiDiyarbakır'da fuarda 1,5 ton altın sergilendi
Kartepe beyaza büründüKartepe beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.