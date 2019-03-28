İsrail’den Halep’e füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı, İsrail’in Halep’in kuzeydoğusuna füzelerle saldırdığını, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Halep’in kuzeydoğu kırsalındaki Şeyh Neccar Sanayi Sitesi’ndeki bazı mevkilere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Suriye hava savunma sitemlerinin İsrail hava saldırısına karşı koyarak bazı düşman füzeleri düşürdüğü belirtildi.

Bölgede patlama sesleri duyulduğu, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

