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İsrail'den "Hizbullah Beyrut'ta füze geliştirme tesisi kurmaya çalışıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 02:16 | Son Güncelleme

İsrail'den "Hizbullah Beyrut'ta füze geliştirme tesisi kurmaya çalışıyor" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail, Hizbullah'ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığını iddia etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın füze geliştirmek amacıyla kurmayı hedeflediği iddia edilen tesislerin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınında olduğu belirtildi.

Söz konusu tesislere ilişkin olduğu savunulan uydu fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, "Bu, İran'ın bölgeye yaptığı askeri yığınağın ve İran'ın olumsuz etkisinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Tesislerin karadan karaya etkili roketleri füzeye dönüştürmek için kullanılmasının amaçlandığı ileri sürülen açıklamada, söz konusu bölgelerin İsrail tarafından çeşitli yöntemlerle izlendiği ve buralara karşı bazı yöntem ve metotlarla çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına değindi.

İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları Genel Kurula gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek." dedi.

Netanyahu ve İsrail ordusunun açıklamaları, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenleyen "İsrail'in bir sonraki hedefi Lübnan mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Lübnan basını, İsrail tarafının iddialarına geniş yer verirken, bazı yayın organları ise "İsrail, Beyrut'u vurmaya mı hazırlanıyor?" iddiasında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, "İran'ın vekalet savaşını" yürütmekle suçladığı Hizbullah'ı İsrail'e karşı tehdit oluşturmakla suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Hizbullah israil

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