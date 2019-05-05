İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Sivas'taki gazeteciler cemiyetleri, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadığını belirtti.

İsrail'in, her yıl olduğu gibi yine mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla Filistinlilere yönelik zulmünün şiddetini artırdığına dikkati çeken Altınkaya, bu kez dünyanın dört bir yanında zulüm altındaki mazlumların sesini dünyaya duyurmaya çalışan ve Filistin halkının mücadelesini uluslararası alana taşıyan AA'yı hedef aldığını kaydetti.

Bunun Filistin'de yaşananların dünyaya duyurulmasının engellenmesi gayesiyle basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Altınkaya, "Bugüne dek her şart ve koşul altında mesleğini kahramanca yapan gazetecileri bu saldırılar yıldıramayacaktır. Anadolu Ajansının her zamanki gibi dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam edeceğine, mazlumların sesini dünyaya duyuracağına olan inancımız tamdır. Basın camiamız adına Anadolu Ajansı yöneticilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.