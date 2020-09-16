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İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi

16.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda Washington'da imzaladığı anlaşmaların ardından Gazze'deki Filistinli militanlar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Salı gecesi İsrail'e iki roket atıldı. Roket saldırıları sonucu kıyı kenti Aşdod'da iki kişi yaralandı.

İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda Washington'da imzaladığı anlaşmaların ardından, Gazze'de Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Salı gecesi İsrail'e iki roket atıldı. Roket saldırıları sonucu kıyı kenti Aşdod'da iki kişi yaralandı.

Çarşamba sabahı Gazze'den 13 roket daha atılırken, İsrail ordusu Hamas'a ait olduğunu öne sürdüğü iki noktayı bombaladı.

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail, halkımıza veya direniş noktalarına karşı her türlü saldırının bedelini ödeyecek ve doğrudan cevabını alacak" denildi.

Açıklamada, "İsrail'in saldırıyla sürdürdüğü işgal devam ettiği sürece tepkimizi artıracak ve genişleteceğiz" ifadeleri de yer aldı.

Roketlerden biri Aşdod'da bir dükkana isabet etti, iki kişi yaralandı

Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İsrail, Salı günü BAE ve Bahreyn ile barış anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, "Bu tarihi tören sırasında Filistinli teröristlerin İsrail'e roket fırlatmasına şaşırmadım" dedi.

Netanyahu, "Onlar barışı bozmak istiyor. Ama başaramayacaklar. Bize zarar vermek için elini kaldıran herkese biz de vuracağız, bize barış eli uzatanlara ise biz de el uzatacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmaların "tüm bölgede kapsamlı barışın temeli" olacağını beliterek, "On yıllardır devam eden bölünme ve çatışmanın ardından yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız" dedi.

İsrail BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı

Ancak Filistinliler, Filistin devleti kuruluncaya dek İsrail ile ilişki kurmayacakları sözü veren Arap ülkelerini "sözlerinden dönmekle" suçluyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail işgali sona erinceye dek bölgede barış, güvenlik ve istikrar gerçekleşmeyecektir" dedi.

BAE ve Bahreyn'den önce İsrail'i resmen tanıyan Orta Doğu ülkeleri sadece Mısır ve Ürdün'dü.

Mısır 1978'de, Ürdün ise 1994'te İsrail ile barış anlaşması imzalamıştı.

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