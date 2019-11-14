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İsrail’in Gazze saldırılarında bilanço artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:46 | Son Güncelleme

İsrail Silahlı Kuvvetlerinin (IDF), İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin Askeri Meclisi üyesi Komutan Baha Ebu’l-Ata ve eşini öldürmesiyle başlayan Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında bilanço artıyor.

İsrail Silahlı Kuvvetlerinin (IDF), İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin Askeri Meclisi üyesi Komutan Baha Ebu’l-Ata ve eşini öldürmesiyle başlayan Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi.
İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında bilanço artıyor. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiği öğrenildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerinde, kadın ve çocuklar da dahil 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve en az 111 yaralı oluğu belirtildi.
İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından gerçekleştirilen topçu ve hava saldırılarında yaklaşık 15 binanın yanı sıra tarım arazileri ve yerleşim alanları hedef alındı. Büyük maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan İsrail medyası ise Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 41 İsraillinin yaralandığını yazdı.

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