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İsrail’in Gazze’deki saldırıları yıkıma yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını dün de sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını dün de sürdürdü. Saldırılar bölgede yıkıma neden oldu.
İsrail’in saldırıları Gazze’de yıkıma neden olurken, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırıları sonucunda en az 10 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların pazartesi gecesi ve salı sabahı da sürdüğü, Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi’ne ait askeri kamplar dahil olmak üzere yaklaşık 15 hedefin bombalandığı belirtildi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine Pazartesi günü sabah saatlerinde Filistin’den roket atılmış, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırının ardından Gazze şehir merkezine ve Hamas mevzilerine hava saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine 30 adet füze fırlatıldığını, bunlardan bazılarının “Demir Kubbe” savunma sistemi tarafından engellendiğini, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğünü açıklamıştı.
Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun önceki gün bölgeye 50 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Saldırılarda Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ofisinin yanı sıra, Hamas ordusuna ait askeri tesisler ve bazı konutların hedef alındığı belirtilmişti.
Hamas saldırıların ardından pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, Mısır’ın arabuluculuğu sonrasında İsrail ile ateşkes yapma konusunda anlaştıkları belirtilmişti. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan İsrail ordusu ise Gazze’yi bombalamayı sürdürdü.

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