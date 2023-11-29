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  4. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

29.11.2023 00:49 | Son Güncelleme:
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Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir’den Netanyahu hükümetini devirme tehdidi

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti devirmekle tehdit etti. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmak tehdidinde bulunarak, "Savaşı durdurmak = hükümeti parçalamak” ifadelerini kullandı.

Ben Gvir'in lideri Otzma Yehudit Partisi’nin koalisyon hükümetinde 6 sandalyesi bulunuyor ve kabinede 3 bakanlığı yönetiyor.
Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin desteğinin devam etmesi halinde Netanyahu hükümeti, Ben Gvir'in ayrılmasından da sonra yönetimde kalmaya devam edebilir. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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