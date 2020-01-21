HABER
  4. İsrailli Bakan'dan, Şeyh Sabri'yi ziyaret eden milletvekilleri "seçimlerden uzaklaştırılsın" çağrısı

İsrailli Bakan'dan, Şeyh Sabri'yi ziyaret eden milletvekilleri "seçimlerden uzaklaştırılsın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

İsrailli Bakan'dan, Şeyh Sabri'yi ziyaret eden milletvekilleri "seçimlerden uzaklaştırılsın" çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ziyaret eden Filistin asıllı İsrail milletvekillerinin gelecek seçimlerden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Erdan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Meclisi'ndeki bazı Filistin asıllı milletvekillerinin, hakkında Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilen Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi evinde ziyaret etmesine yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

Açıklamasında Erdan, Şeyh Sabri'ye asılsız suçlamalarda bulunurken, Mescid-i Aksa İmamı'nı ziyaret eden milletvekillerinin bu adımının, "İsrail'e zarar verdiklerinin başka bir kanıtı" olduğunu iddia etti.

Erdan, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"(Arap milletvekillerinin) çoğunun İsrail parlamentosuna adaylıktan uzaklaştırılması gerekiyor. Tapınak Tepesi (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) üzerindeki egemenliğimizi güçlendirmeye ve 'provokatörleri' oradan uzaklaştırmaya devam edeceğiz."

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, 17 Eylül 2019'daki seçimlerde üçüncü olarak Meclise 13 milletvekili göndermişti.

- Şeyh Sabri'nin Aksa'dan uzaklaştırılması

İsrail güvenlik güçleri, 19 Ocak Pazar günü "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla Şeyh Sabri'ye, Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası vermişti.

İsrail'in bu adımı, Filistin asıllı milletvekilleri ve Hamas tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Orta Arap Listesi Bloku milletvekillerinden Ahmed Tibi, Mansur Abbas, Velid Taha, İmtanis Şehade ve Usama Saadi, Şeyh Sabri'yi Kudüs'teki evinde ziyaret etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Türkiye’nin kabarık doğalgaz faturasıTürkiye’nin kabarık doğalgaz faturası
Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandıAraçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksa Erdan Filistin israil Sabri

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!

Korkutan gelişme! Gizemli salgının nasıl yayıldığı tespit edildi

Norveç’te DEAŞ’lı kadın terörist hükümet krizine neden oldu!

DEAŞ'lı kadın ülkede kriz çıkardı! Davos ziyaretini iptal etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti!

Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.