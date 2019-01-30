İsrailli yerleşimcilerden Filistin Başbakanına saldırı

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna, Batı Şeria’nın kuzeyindeki askeri kontrol noktasından geçişi sırasında İsrailli yerleşimciler tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna taşlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Geçen hafta yaşanan olayda, saldırının Batı Şeria’nın kuzeyindeki Za’tara askeri kontrol noktasından geçişi sırasında gerçekleştirildiği ve Hamdallah’ın iki korumasının yaralandığı aktarıldı.
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