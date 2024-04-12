Issız bir adada mahsur kaldılar: Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu! Dikkat çeken o yazı

40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen üç denizci, Büyük Okyanus'taki Mariana Takımadaları'nın bir adası olan Guam'a yakın bir yerdeki Pikelot Adası'nda bulundu. Issız ve küçük bir adada mahsur kalan üç gemicinin kumsala yazdıkları ‘yardım’ yazısı sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

PALMİYE YAPRAKLARIYLA 'HELP' YAZDILAR

ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri, yapılan ihbarın ardından arama kurtarma opersayonu başlattı.

Operasyonun ilk kısmında kayıp üç kişi bulunamadı. Ancak daha sonra ABD Donanması’na ait bir uçak, palmiye yapraklarıyla ıssız adanın kumsalına “HELP” (yardım) yazıldığını fark etti.

Uçak, Mikronezya Federal Devletleri'nin bir parçası olan adada mahsur kalan kişilere yiyecek ve içecek sudan oluşan bir paket bıraktı.

Konumları belirlenen denizciler, daha sonra düzenlenen bir operasyon ile kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik Teğmen Chelsea Garcia yaptığı açıklamada kumsala yazılan yazı ile ilgili "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" dedi.

Sahil güvenliğin paylaştığı fotoğraflarda HELP yazısının çevresinde iki adet baraka görülüyor.

Kurtarılan gemicilerin kimlikleri açıklanmadı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(Sözcü)





