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Issız bir adada mahsur kaldılar: Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu! Dikkat çeken o yazı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.04.2024 09:32
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Üç gemici 31 Mart tarihinde 20 metre uzunluğundaki bir gemi ile okyanusa açıldı. 6 gün geçmesine rağmen haber alınamayan mürettebat için yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ABD Sahil Güvenliği arama çalışmaları sırasında ıssız bir adadaki kumsalda bir farklılık olduğunu fark etti.

Issız bir adada mahsur kaldılar: Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu! Dikkat çeken o yazı

40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen üç denizci, Büyük Okyanus'taki Mariana Takımadaları'nın bir adası olan Guam'a yakın bir yerdeki Pikelot Adası'nda bulundu. Issız ve küçük bir adada mahsur kalan üç gemicinin kumsala yazdıkları ‘yardım’ yazısı sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

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PALMİYE YAPRAKLARIYLA 'HELP' YAZDILAR

ABD Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri, yapılan ihbarın ardından arama kurtarma opersayonu başlattı.

Operasyonun ilk kısmında kayıp üç kişi bulunamadı. Ancak daha sonra ABD Donanması’na ait bir uçak, palmiye yapraklarıyla ıssız adanın kumsalına “HELP” (yardım) yazıldığını fark etti.

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Uçak, Mikronezya Federal Devletleri'nin bir parçası olan adada mahsur kalan kişilere yiyecek ve içecek sudan oluşan bir paket bıraktı.

Konumları belirlenen denizciler, daha sonra düzenlenen bir operasyon ile kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik Teğmen Chelsea Garcia yaptığı açıklamada kumsala yazılan yazı ile ilgili "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" dedi.

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Sahil güvenliğin paylaştığı fotoğraflarda HELP yazısının çevresinde iki adet baraka görülüyor.

Kurtarılan gemicilerin kimlikleri açıklanmadı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(Sözcü)

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abd ada mahsur
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