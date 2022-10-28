HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Issız dağlarda yaşayan sakallı akbaba Iğdır'da ortaya çıktı! Kırmızı listede

Issız dağlarda yaşayan sakallı akbaba Iğdır'da ortaya çıktı! Kırmızı listede

28.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanı olarak kayalıkları ve ıssız dağları seçen seçen sakallı akbaba Iğdır'da ortaya çıktı. Soyu tehdit altında olan ve kırmızı listeye alınan türlerden olan sakallı akbaba, dağlık yamaçlarda süzülürken görüntülendi.

Issız dağlarda yaşayan sakallı akbaba Iğdır'da ortaya çıktı! Kırmızı listede

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, Iğdır'da da yaşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kentin Tuzluca ilçesi ile Ermenistan'ın Armavir şehrine bağlı Yervandashat köyü arasındaki sınır bölgesindeki kayalık alanda sakallı akbaba türünü fotoğrafladı.

AA-20221027-29263745-29263740-SOYU_TEHLIKEDE_OLAN_SAKALLI_AKBABA_IGDIRDA_GORUNTULENDI

ISSIZ DAĞLARDA YAŞIYOR

Genellikle dağlık yamaçlarda süzülürken ve dönerek yükselirken görülen bu tür, zaman zaman çift halde de kanat çırpıyor.

Sakallı akbaba, yaşam alanı olarak ise ıssız dağları ve kayalık vadileri seçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize ’Sel Kapanı’ ile 50 yıl su sorunu yaşamayacakRize ’Sel Kapanı’ ile 50 yıl su sorunu yaşamayacak
Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor' Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'
Putin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir liderPutin'den dikkat çeken 'Erdoğan' açıklaması: Güçlü ve sağlam bir lider
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.