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İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

21.07.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ve beslenmenin yanı sıra bazı bitkisel çaylar da yağ yakımına neden oluyor. Metabolizmayı hızlandıran ve az bilinen çayların tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte metabolizma canavarı 5 çay!

İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

Metabolizmayı hızlandıran, yağ yakımına teşvik eden çaylar bulunuyor. İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Bu çayları tüketerek zayıflama serüvenini hızlandırabilirsiniz.

YERBA MATE ÇAYI

Vücudun kalori yakmasına yardımcı olan yerba mate çayı insülin duyarlılığını artırır ve zayıflatır.

İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

SİNİRLİ OT ÇAYI

İştahı kesen sinirli ot çayı laksatif etkisiyle kabızlığın önüne geçiyor. Toksinleri artıran ve sindirim sistemini rahatlatan bu çay, yağ yakımını sağlıyor. İçeriğinde yüksek miktarda lif barındırdığı için tok tutuyor.

İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

OOLANG ÇAYI

Oolong da, vücudun yağları metabolize etme yeteneğini geliştirerek kilo verme çabalarını artıran kateşinler bulunur. Metabolizmayı hızlandıran bu çayı tüketenlerin, her hafta yarım kilo kaybettiği öğrenildi.

İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

GOJİ ÇAYI

Yapılan bir çalışmada, katılımcılara yemeğin ardından tek doz goji ya da plasebo verildi. Aradan bir saat geçtikten sonra goji grubunun plasebo grubundan yüzde 10 daha yüksek oranda kalori yaktığı görüldü.

İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Metabolizma canavarı olan bu çayların faydaları saymakla bitmiyor...

CADI FINDIĞI ÇAYI

Cadı fındığı çayı uykuyu açar, metabolizmayı hızlandırır. Yapılan çalışmada 100 miligramlık tek bir kafein dozundan sonra hem zayıf hem de obez deneklerde metabolik hızda yüzde 3-4 artış ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
zayıflama
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