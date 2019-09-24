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İştahsız çocukları besleme taktikleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

İştahsız çocukları besleme taktikleri

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Gültekin çocuklarda iştahsızlık hakkında önemli bilgiler verdi.
İştahsızlığın çocukta yeme isteğinin azalması , veya kaybolması olduğunu söyleyen Dr. Sinan Gültekin, ”İştahsızlık , çocukta büyümeyi etkiler. Çocuğun kilo ve boy eğrisindeki yeri ve yıllık boy ve kilo artışı değerlendirilir. Hastalık işaretleri var mı bakılır. Sürekli kusma, ishal kabızlık, aşırı su içme, halsizlik, karın ağrısı. Gerekirse tetkik edilir. Teşhis konur ve tedavisi yapılır. Sağlık sıkıntısı olmayan, büyüme eğrisinde sapma olmayan, boyu ve kilosu orantılı çocuklar için endişe edilmemelidir. Laboratuar tetkikleri, vitamin kullanımı gereksiz ve yanlıştır. Çocuk beslenme alışkanlığı ,anne- baba yaklaşımıyla doğrudan ilgilidir, büyüyene kadar sürer. Yeni tatlara anne karnında alışmaya başlar. Anne beslenme şekline bağlı olarak, anne sütüyle devam eder. Mamada bu özellik yoktur. Annelerin sadece yüzde 20’si çocuğunun gıda tercihini doğru olarak bilir. Anneler, kendi seçimlerini, çocuğun tercihi olarak değerlendirirler. Çocuğun yeme isteksizliği anne -babayı gerer, endişelendirir. Çocuk da bunu hisseder. Yemeğin uzaması gerginliği arttırır. Kısır döngü oluşur. Ebeveynler, sağlıklı düşündükleri gıdalar için baskı, sağlıksız gıdalar için de menfi baskı yapabilir. Sağlıklı beslenme baskısı aşırı yeme / veya yememe alışkanlığına yol açar” dedi.
Gültekin, “Anne babanın gerçek görevi çeşitli sağlıklı gıdaları çocuğa sunmaktır. Çocuğun ne zaman ve ne yiyeceğine ebeveynler, ama ne kadar yiyeceğine , çocuk kendi karar verir. Ebeveynler, anlayışlı, sabırlı ve sakin olmalıdır. Yemekte belirli kurallar olmalıdır. Yemek yerken çocukla göz teması kurulmalıdır.Çocuk aile ile yemek yemelidir. Mümkünse mama sandalyesine oturtulmalıdır. Çocuk söyleneni değil, gördüğünü yapar, anne baba tutarlı yemek davranışında olmalıdır. Çocuğun ne kadar yediğinden çok, ne yediği ile ilgilenilmelidir. Yemek saatleri düzenli olmalı, arada iştah kesici gıdalar verilmemeli, yemesi için tatlı gıdalar ödül olarak vaad edilmemelidir. Yemekten 1 saat önce ve yemek sırasında tüketilen sıvı miktarı sınırlandırılmalı, beslenme sessiz ve dikkat dağıtmayacak ortamda olmalıdır. Tv izlerken atıştırmalardan kaçınılmalı. Ağza kuş kondu, araba, tren geçti diyerek tıkıştırma yapılmamalı. Masaya oturunca beslenme kısa sürede başlamalı, yemek uzun sürmemelidir. Yaşa uygun küçük porsiyonlar seçilmeli, çocuğa yemeği bitirme zevki verilmeli. Porsiyon, bebeğin yumruğu kadar olmalı. Araştırmalara göre, tabak büyük olursa, çocuk daha fazla yiyiyor” diye bilgi verdi.

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