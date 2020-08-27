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İstanbul'a bombalı eylem yapmak için gelmişti! Otel odası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul'a bombalı eylem yapmak için geldiği öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi H.S.’nin, Küçükçekmece’de kaldığı otel odası görüntülendi. Otel sahibi Ramazan Akın, terör örgütü üyesinin soğuk biri olduğunu ve kaldığı süre boyunca kimse ile diyalog kurmadığını söyledi.

İstanbul'a bombalı eylem yapmak için gelmişti! Otel odası görüntülendi

İstanbul’u kana bulamak için hazırlık yaptığı belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi H.S. geçtiğimiz gün Küçükçekmece’de kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, H.S.’nin eylem noktası belirlemek için İstanbul’un çeşitli noktalarında keşif yaptığı görüntüler de ortaya çıktı. Küçükçekmece’de bulunan bir otelde konakladığı bilinen H.S.’nin kaldığı oda görüntülendi. Kaldığı süre boyunca oda servisi ve diğer hizmetlerden yararlanmadığı öğrenilen H.S.’nin, otelden sabahın ilk ışıklarında ayrılıp akşam saatlerinde döndüğü belirtildi.

"UFAK BİR ÇANTA İLE GELİYOR, ERTESİ GÜN İSE BÜYÜK BİR VALİZ İLE GELİYOR"

Otel sahibi Ramazan Akın, "Bu şahıs otele gelmeden önce telefon açıyor, 2 gecelik oda rezervasyonu yapıyor. Telefon görüşmesinden birkaç saat sonra akabinde konaklamak için geliyor. Biz de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından konaklaması için odasına çıkarttık. Kimse ile fazla bir diyalogu olmadı. Odaya giriş yaptıktan birkaç saat sonra çıkış yapıp, tekrar gece saatlerinde geldi. Ertesi gün yine sabah odadan çıkıp, gece saatlerinde valiz ile odaya giriş yapıyor. Yanında kimse yok tek başına geldi. İlk etapta ufak bir çanta ile geliyor, ertesi gün ise büyük bir valiz ile geliyor. O valiz ile de sonuna kadar konakladı" dedi.

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"SOĞUK BİR İNSANDI"

Akın, "Soğuk bir insandı. Kimse ile konuşmadı, bir diyalogu yoktu, sadece girip çıkıyordu. Operasyon anı ise bizim için iyi bir deneyim olmadı. Operasyon olduğundan, sonradan haberimiz oldu. Ben o esnada evdeydim, evde kalıyordum. Geldiğimizde operasyon bitmişti. Şahıs odadan çıkartılmıştı" ifadelerini kullandı.

"NOKTA ATIŞI YAPTILAR"

Polis ekiplerinin operasyonda nokta atışı yaptığını da belirten Akın, "Bize operasyon hakkında bir bilgi verilmedi. Muhtemelen çalışmasını da yapmışlar. Yan binalarda ve çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı. Emniyetten arkadaşlar vardı burada. Direkt zaten odasına çıkmışlar. Nokta atışı yaptılar. Kimseye de herhangi bir zarar ziyan olmadı." şeklinde konuştu.

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