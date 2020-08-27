İstanbul'a bombalı eylem yapmak için gelmişti! Otel odası görüntülendi

İstanbul’u kana bulamak için hazırlık yaptığı belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi H.S. geçtiğimiz gün Küçükçekmece’de kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, H.S.’nin eylem noktası belirlemek için İstanbul’un çeşitli noktalarında keşif yaptığı görüntüler de ortaya çıktı. Küçükçekmece’de bulunan bir otelde konakladığı bilinen H.S.’nin kaldığı oda görüntülendi. Kaldığı süre boyunca oda servisi ve diğer hizmetlerden yararlanmadığı öğrenilen H.S.’nin, otelden sabahın ilk ışıklarında ayrılıp akşam saatlerinde döndüğü belirtildi.

"UFAK BİR ÇANTA İLE GELİYOR, ERTESİ GÜN İSE BÜYÜK BİR VALİZ İLE GELİYOR"

Otel sahibi Ramazan Akın, "Bu şahıs otele gelmeden önce telefon açıyor, 2 gecelik oda rezervasyonu yapıyor. Telefon görüşmesinden birkaç saat sonra akabinde konaklamak için geliyor. Biz de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından konaklaması için odasına çıkarttık. Kimse ile fazla bir diyalogu olmadı. Odaya giriş yaptıktan birkaç saat sonra çıkış yapıp, tekrar gece saatlerinde geldi. Ertesi gün yine sabah odadan çıkıp, gece saatlerinde valiz ile odaya giriş yapıyor. Yanında kimse yok tek başına geldi. İlk etapta ufak bir çanta ile geliyor, ertesi gün ise büyük bir valiz ile geliyor. O valiz ile de sonuna kadar konakladı" dedi.