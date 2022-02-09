HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'a güzel haber! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 75'i geçti

İstanbul'a güzel haber! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 75'i geçti

09.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaz barajlardaki su sorunu ile gündeme gelen İstanbul'da, son yağışlarla birlikte sevindiren artış yaşandı. Megakente su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 76.84'e yükseldi. Kentte etkili olan karın erimesi ve ardından sağanak yağışla birlikte hızla yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 20 arttı.

Özellikle yaz aylarında su sorunuyla gündeme gelen İstanbul, son yağışların ardından rahat bir nefes aldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi kar yağışından önce yüzde 55 seviyesindeyken, kar yağışı ve ardından sağanak yağışlarla birlikte kısa sürede arttı. İstanbul'da baraj doluluk son yağışlarla birlikte yüzde 76.84’e çıktı. İSKİ verilerine göre İstanbul’da dünden bugüne barajlardaki doluluk oranı yüzde 8.63 yükselirken haftalık bazdaki yükseliş ise yüzde 20.71 oldu.

thumbs_b_c_59bf9a40763cad38af93260acf1c177a

İstanbul’da Şubat 2022’de barajlardaki su oranları, Elmalı ve Istrancalar yüzde 100, Ömerli yüzde 94,37, Kazandere yüzde 87.49, Pabuçdere yüzde 85.88, Darlık yüzde 74.32, Büyükçekmece yüzde 71.43, Terkos yüzde 71.03, Alibey, yüzde 66.17 ve Sazlıdere yüzde 44.95 olarak ölçüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksici küfür ederek kadınları indirdiTaksici küfür ederek kadınları indirdi
Kaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldiKaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi
Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.